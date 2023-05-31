花蓮縣政府穩定師資來源，保障學生受教權益，已連續4年辦理國中小學教師聯合甄選，今年更擴大辦理，開出140名缺額，吸引逾1400人報名，錄取率僅約1成，競爭相當激烈，初試6月4日登場，錄取名單同月13日公告。

縣府表示，教育推動有賴教學第一線教師投入，因此今年擴大辦理聯合教師甄選，國小教師開出113名缺額，招考普通科、英語專長、專任輔導教師、身心障礙班教師、藝才班美術專長、藝才班舞蹈專長、藝才班國樂專長及幼兒園普通班教師等8類科。

國中開出27名教師缺額，招考國文、英語、數學、歷史、資訊科技、生活科技、體育、家政、童軍、視覺藝術、音樂藝術、表演藝術、專任輔導教師等13類科。

簡章本月1日公告，目前已報名截止，縣府教育處統計，國小部分初試各類科完成報名及繳費人數有626人，國中則是839人，共計1465人報名。

教育處表示，國中小學教師聯合甄選將在6月4日舉辦初試，其中國中教甄地點為國風國中，第一節上午10時預備，10時20分開始考試；國小暨幼兒園則是在花崗國中，第一節上午8時10分預備，8時30分開始考試，當天開放陪考，但陪考人僅能在休息室，不得進入試場管制區。6月3日下午4時至6時開放考場，6月13日公告初試錄取名單。