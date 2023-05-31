顏思齊來台拓墾10寨之一，雲林縣水林鄉農塘公園涼亭整修再造歷史場域。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉溪墘村為明末顏思齊來台拓墾10寨之一「糧草寨」所在地，部落多塘埤，其中湖子內社區農塘環境寧靜宜人，但其涼亭年代久遠有安全疑慮，水林鄉公所因此向縣府提報整修，31日雲林縣長張麗善到場現勘，允諾補助192萬元辦理整修，打造充滿歷史意涵的社區休憩景點。

張麗善31日率縣府城鄉發展處長林長造，會同水林鄉公所祕書呂淑雲、溪墘村長鄭振裕等人，前往水林溪墘湖子內農塘視察涼亭損壞情形，發現涼亭因超過使用年限，導致部分屋頂及座椅損壞，不僅使用不便，更可能導致受傷，影響居民安全。

張麗善表示，提供安全無虞的公共設施供民眾使用，公部門責無旁貸，湖子內農塘是當地居民主要的休憩空間，涼亭有安全上疑慮，亟待經費挹注改善，水林鄉公所因財政短缺，無法自籌財源，因此透過提報計畫書方式，向縣政府爭取改善經費。

張麗善指出，為確保民眾安全，縣府同意全額補助192萬元，由水林鄉公所辦理「水林鄉溪墘村湖子內農塘公園涼亭修繕工程」，預計今年11月底完工，後續由水林鄉公所負責管理維護。

社區民眾提到，400餘年前顏思齊率眾來台開墾，於古笨港地區即水林、北港一帶設10寨，目前水林鄉水北村顏厝寮還保有顏思齊遺跡，北港鎮北港圓環也設有顏思齊紀念碑，記錄1621年大航海時代的足跡，溪墘村屬「糧草寨」範圍，極具歷史意義。