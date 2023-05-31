新竹市長高虹安31日上午受訪證實，市府今天上午已進場開挖新竹棒球場，並將土壤送美國化驗；對此，民進黨新竹市議會黨團總召陳建名表示，根本又是拿棒球場當政治提款機，試圖轉移民調不佳的焦點，開挖沒通知議會，不公開、沒透明、不專業，讓球場修復遙遙無期。

陳建名表示，高虹安再度拿棒球場當政治提款機，試圖轉移民調不佳、施政無法獲得市民認同的焦點。過去高虹安宣稱的「大祕寶」，屢屢揚言開挖，半年過後卻是市府同仁拿著鏟子和垃圾袋偷偷進行，這種「沒有公開、沒有透明又沒有專業」的政治操作，讓球場的修復遙遙無期，更讓新竹市政矇上一層陰影。

他說，這次開挖市府並沒有通知議會以及媒體，也沒有所謂的公開透明，大家僅只能憑市府發布的新聞稿及照片去判斷；為何高虹安口中所謂科學抽樣的「大規模」開挖，如今只剩下市府同仁手持鐵鏟與垃圾袋。

而外界關心的土壤分層以及回填物的成分，卻在「不專業」的採樣方式下，又要交給美國的專家鑑定。陳建名強調，已經3度開挖棒球場卻不見後續化驗的結果報告，每次開挖都是「雷聲大、雨點小」，這是刻意以政治語言、破碎資訊，營造前市府人謀不臧的假象，無法掩蓋其施政無能的現況。