九澤CP推出〈沒有開口〉數位單曲及MV。（滾石唱片提供）

九澤CP推出〈沒有開口〉數位單曲及MV。（滾石唱片提供）

由陳零九和邱鋒澤所組的「九澤CP」日前迎來成軍第4週年，新歌〈沒有開口〉不僅是週年紀念歌，也是第二張專輯的開門曲，邱鋒澤直呼很感動：「去年發〈偷走你的心〉像是上個月的感覺，一年過得比一年快。」九澤CP選擇在5月9日拍攝MV，一起共度週年日，歌曲於昨日正式上線，發布日期還藏了數字密碼「530」獻給粉絲。

九澤CP打造都會輕熟抒情歌〈沒有開口〉，呈現出都市男子為生活打拼，卻無法陪伴另一半的無助感。兩人透露，劇本的角色設定很像自身過去經歷，陳零九大學本科系讀旅遊管理，在MV裡飾演飯店經理，直言：「我很會鋪床單！」邱鋒澤也幽默說：「如果他是飯店經理，我相信我每天都會 check in。」

邱鋒澤曾是駐唱歌手，在MV飾演音樂創作者，笑說就是「做自己」。為了給歌迷驚喜，九澤CP也特別與導演精心在MV中暗藏許多彩蛋，邱鋒澤透露：「像是有很多隱約的『電燈泡』（粉絲名）效果」，盼眼尖粉絲發現更多小巧思。

陳零九分享歌曲的創作，是先完成副歌和整首歌的架構後，與編曲好友張暐弘討論，3人再共同調整主歌和旋律，最終誕生出這首歌曲，詞再交由新生代創作者 Mercury 發揮。〈沒有開口〉曲風上，兩人回歸擅長的「九澤式」抒情浪漫，風格及創作方式皆近似九澤CP首支合體的歌曲〈天黑請閉眼〉，透露：「想帶歌迷回到最初認識我們的感覺」。至於選擇5／30上架，陳零九曝光神祕含義：「530的諧音就是『我想你』，代表我們想你們了！」

九澤CP攜手闖盪4年從未起過爭執，笑稱：「每一次都被問有沒有吵架過，但真的沒有。」雙方感情好，邱鋒澤笑說兩人做過最親密的事是曾同床共枕，也曝光：「這樣才知道對方打呼多大聲！」九澤CP正如火如荼籌備第二張專輯，也宣告11月25日即將踏上台北小巨蛋舞台，開心向歌迷喊話：「久等了！」繼上次於臺北流行音樂中心舉辦的《第四象限》演唱會已過兩年，今年將躍上指標性萬人大舞台，九澤CP相邀歌迷不見不散，一起嗨翻小巨蛋現場，敬請鎖定日後售票資訊的公告。