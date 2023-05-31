國民黨總統候選人、新北市長侯友宜今出席國民黨團黨團大會。（張薷攝）

民進黨總統參選人賴清德日前到台灣大學進行校園座談，被問到最想和哪一位國家元首共進晚餐？賴秒回「中國國家主席習近平」。對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜直言，「他不是人家說的台獨金孫嗎？」沒有在大聲疾呼守護中華民國的人，憑什麼去跟對岸溝通？強調和平不是當肉麻、當有趣看。

侯友宜今在黨團大會致詞中表示，「剛剛跟陳玉珍委員握手握很久，因為我要好好謝謝她」，金門、馬祖是地緣上非常敏感的地方，只要金馬平安，大家都平安，強調他也是從福建來的「同文同種」，金馬也可以建構和平溝通橋樑，建立對話交流最前線，兩岸降低衝突的好地方，深深期待國家領導人守護國安。

侯友宜指出，「國家安全絕對是這次選舉最重要的主軸」，有人提出戰爭與和平，他信守和平是最重要選項，讓兩岸有互信基礎，平等、尊嚴、友善等是名詞，至於如何實踐，大家好好溝通交流，才能夠化解很多衝突。

侯友宜痛批，賴清德說想邀中國大陸國家主席習近平吃晚餐，他聽到這個也很納悶，「他不是人家說的台獨金孫嗎？」賴清德在備詢台上口口聲聲說他是台獨務實工作者，沒有提過中華民國，沒有大聲疾呼守護中華民國的人，怎樣跟對岸溝通？

侯友宜強調，今天他講一個比較俏皮的話，和平不是當肉麻、當有趣，和平是要用大家真誠互相交往對待，所以國家安全在這次選舉絕對是很重要的一個關鍵，兩岸無和平、台海無穩定，區域狀況不會好，美中兩國在競爭底下，台灣要走出自己的路。