宜蘭縣中道中學等5所學校在5月間響應台灣世界展望會「飢餓三十」，5所學校以接力方式辦理飢餓體驗、募捐「一日生命糧」，展望會期盼，在全球面臨氣候變遷等因素衝擊全球糧食價格之際，能讓各級學子以實際行動，翻轉飢餓兒童的「危飢」日常。

宜蘭校園飢餓三十活動5月正式展開，首站在中道中學參加的營友，挑戰實境「飢餓大富翁」連結世界糧食機智問答。羅東高商齊聚舉辦飢餓午會，並在學校發起班級募捐一日生命糧行動。

凱旋國中師生延續歷年「凱旋齊飢」畢業傳統，以12小時不吃固體食物的方式成功挑戰飢餓。力行國小一年忠班學童則DIY手作串珠、康乃馨紙花束、卡片等藝品，在校慶時義賣，所得全數捐助飢餓三十「一日生命糧」。

經家長同意後，安康幼兒園大班生也接力響應，但採不吃點心、延後午餐來體驗，並邀請家長響應一日生命糧。

展望會表示，「飢餓三十」號召全台各校關注國際議題，共同飢餓及響應捐款，以援助國外糧荒、醫療照顧、疾病關懷、戰後重建、緊急安置以及國內特況家庭急難救助等工作，邀請更多民眾一起支持「飢餓三十」、響應「一日生命糧募集行動」。