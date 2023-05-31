▲基隆市長謝國樑（中）與市議員張耿輝（右）在堵南抽水站內聽取防颱應變說明簡報。（徐佑昇攝）

▲基隆市長謝國樑（中）與市議員張耿輝（右）共同至七堵的堵南抽水站視察，謝國樑表示，目前大家已經不太怕強風，但怕豪雨致災，因此他特別來關心抽水站運作情形，確保市民安全。（徐佑昇攝）

▲堵南抽水站內的抽水機組，最高水位時將會四台全數啟動。（徐佑昇攝）

▲位於基隆七堵區千祥橋旁的堵南抽水站。（徐佑昇攝）

因應颱風瑪娃來襲，基隆市長謝國樑於31日親自視察位於七堵千祥橋旁的堵南抽水站，了解相關因應措施。謝表示，瑪娃颱風是他任內首度來襲的颱風，現在大家比較不怕風，但怕的是雨水造成的災情，因此為了防範未然，他要求市府相關單位務必做好準備，保障市民生命財產安全。

任內首次颱風來襲 謝國樑視察堵南抽水站

謝國樑先至抽水站室內視察並聽取報告，了解堵南抽水站的防颱整備流程。謝國樑表示，由於本次瑪娃颱風來襲，是他任內第一個來襲的颱風，對於颱風本身的強風，台灣人都已經習慣，可以做好充足準備，但現在往往釀災的是突然的豪大雨部分，造成嚴重的淹水災情，因此他也特別來了解相關抽水設備運作情形，也呼籲相關單位做好準備。

謝國樑也至抽水站外視察排水設備，並聽取相關人員說明抽水的流程與機組開啟的時機。謝強調，近年來因急遽降雨及間歇性豪大雨的關係，導致各地災情頻傳，尤其山區地帶常因雨水沖刷成災，更要謹慎注意。市府已指示相關單位留意水位狀態，並透過抽水站之專業機具，發揮排洪防災的效用。

工務處表示，堵南抽水站負責七堵區堵南地區的集水功能，基隆河沿岸計有16座抽水站，168座水門，由市府指派專人定期至抽水站及水門進行督導及巡視，並委由專業廠商進行操作及維護，確保機具發揮排洪防災的功能。目前抽水站整體運作正常，各抽水機組可隨時啟動協助抽排水，以期將風災影響降至最低。