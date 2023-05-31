基隆市政府在前市長林右昌任內向台電表示「原則同意」第四天然氣接收站與「基隆市水產動植物保育區」重疊部分的開發，傳出基隆市市長謝國樑擬廢止該公文，對此，環保署官員表示，基隆市府管理事項與環評法規為不同程序，為平行程序，環評仍會依環評程序來走，就算獲得環評開發許可，也不代表一定就可以開發。

為滿足能源需求，台電擬把「基隆市協和重油電廠」汰換成「燃氣發電廠」並設置第四天然氣接收站，但因涉及填海造陸、生態等爭議，遭環評初審小組要求補正再審4次，25日5度闖關時，環團至會場內疾呼「程序違法、立即散會、退回重審」，導致提早散會，並訂於6月2日延續會議。

環保署官員表示，水產動植物保育區法規與環評法規為依不同法規及程序，原則尊重基隆市政府審查及處理，但環評仍會依環評程序進行，就算環評通過也不代表一定可以開發，仍要申請建照、海委會的海域開發案件審查等。