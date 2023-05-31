永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年農曆年後房市氛圍有好轉跡象，加上平均地權條例修法政策衝擊淡化，讓自住買盤進場轉趨積極，房市交易逐月回溫。不過，在近期外資回流、台股大漲下，增加屋主對後市的信心，雖不至於漫天開價，但也不願讓價出售，而買方期待房價下跌狀況下，購屋態度轉趨保守觀望，考慮期拉長，雖5月看屋量與4月相當，看屋意願不減，但付斡已不若3、4月積極，近期市場出現價格拉鋸戰，造成5月房市交易量縮。

若與去年5月同期相比，全台房市交易量增6%，北、北、桃三大都會區量增幅度皆有雙位數，台北成長17%、新北增加20%，桃園也有13%的增幅，新竹縣市微增1%，台中成長5%，台南量增4%，高雄則減少3%。陳金萍說明，去年5月正值本土疫情擴增至每日8、9萬例，雖政府未調升疫情警戒，但民眾自發性的減少社交活動、降低群聚，民眾看屋量明顯減少，房市交易受衝擊，尤其以疫情重災區的北部區域量縮幅度最大，基期較低，這也是今年5月北、北、桃三大都會區有一成以上增幅的主因。

最後，陳金萍提醒，近期國際經濟情勢仍動盪，金融市場風險未除以及美中對抗等不確定因素尚存，而國內出口仍疲弱，下半年經濟前景仍需保守看待。不過，隨著升息趨緩、而俄烏戰爭仍未有停火跡象，持續推升全球通膨，國內物價也持續超過警戒線2%的狀況下，房價難有降價空間，建議有意購屋的民眾，趁目前房價持平盤整，審慎評估自身財務負擔能力，積極看屋、詢價，長遠來看，現在就是適合入場的時機。