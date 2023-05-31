颱風瑪娃北移，氣象局稱預計會朝北北東移動，也替北部帶來間歇性降雨，估計今晚有機會解除海警。北市北投區下午在奇岩里崇仰一路3號前有路樹倒塌，壓到2台車，目前狀況已排除。

北投區公所表示，北投區奇岩里崇仰一路3號前，下午一時有樹幹從邊坡倒下，壓到2台自小客車，奇岩派出所已封鎖現場交通管制，並無人員受傷，公園處也在下午2時35分已派人將斷樹移除，先排除路障。

士林區公所表示，目前尚無因颱風傳出災情，已請各里里幹事下里巡查公園、水溝、工地等，並張貼宣導單宣導防颱。