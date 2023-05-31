不少人都期望能找到年薪百萬的工作，一名女網友表示，在速食店用餐，聽到隔壁桌的人說，業務和創業都是可以馬上達到年薪百萬的工作，讓她質疑「怎麼可能是業務？」將其PO上網，慘遭網友打臉，不少人批評她格局太小，很多業務很拚，靠自己努力達年薪百萬、賺獎金，但前提是得承受得住業績壓力。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，26日在麥當勞用餐時，聽到隔壁桌的人說，有兩個工作可以馬上達到百萬年薪，分別是創業跟業務，她愣了一下心想「怎麼可能是業務？」在她的認知中，年薪百萬的工作應該是醫師或科技業，「什麼工作可以馬上年薪百萬？」

網友也紛紛留言，「隔壁人說的沒錯啊！人脈廣的業務真的有可能。另外創業很多都是老闆，白手起家做得很成功」、「妳格局太小了，業務做得好年薪百萬很正常」、「連業務都能年薪百萬還不知道，真是見識淺薄，活在自己同溫層吧」、「不是每個業務都能賺到錢，從菜鳥能活下來的只有不到10%的人，而這10%的人能百萬年薪的其實只有5%不到」。

也有不少從事業務工作的人分享年薪，「業務路過，今年第二年剛好低飛過百」、「我當業務也是年薪百萬，主要是靠自己的努力賺獎金，當然業務就是要扛得住壓力」、「我是年薪200萬多萬的業務，其實真的要看，不是每個業務都能賺到錢，從菜鳥能活下來的只有不到10%的人」。