交通部今日召開道安說明會並公布統計數據，今年1至3月道路交通事故件數、死亡及受傷人數均較去年同期增加，其中雲林縣的交通事故死亡人數增加25人，表現全國最差，其中機車族群、高齡者的死亡增加全國最多，縣長張麗善也是唯一沒有親自主持道安會議的縣市首長。

交通部道安會指出，今年1至3月道路交通事故10萬2744件，造成812人死亡、13萬7702人受傷，事故比起去年同期增加9416件（10.1％）、增加73人死亡（9.9％）、增加1萬3836人受傷（11.2％）。

交通事故死亡人數以雲林縣增加最多，高齡及機車族群的數據惡化。與去年第1季相比，雲林縣今年交通死亡人數增加25人居全國之冠，其次為台北市、新北市與宜蘭縣增加11人，彰化縣與南投縣增加9人；高雄市與新竹縣死亡減少14人，表現最佳。

機車死亡人數雲林縣增加17人最多，其次為宜蘭縣9人、新北市7人。高齡者死亡雲林縣增加12人最多，其次為花蓮縣6人、嘉義縣、屏東縣與宜蘭縣5人。

交通部也公布今年1至4月各縣市首長主持道安會議狀況，多數縣市都是每月召開並且由首長親自主持，雲林縣則是4個月召開3場，但縣長張麗善皆未主持，是唯一沒有主持道安會議的縣市首長。

交通部長王國材表示，他明白縣市長公務繁忙，但還是要呼籲張縣長，在道安工作上多加努力。他提到，今年首季全國行人死亡103人，較去年同期增加2人，若分析年齡層，高齡者行人佔68％，可見高齡者受害的嚴重性最大，建議各縣市政府短期做法除調整紅綠燈的行人時相，另將清晨4至6時的閃光號誌改為紅綠燈，讓路權更明確。