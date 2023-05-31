具俊曄（左）與小S大跳國標舞。（東森綜合台提供）

小S（徐熙娣）主持的東森綜合台《小姐不熙娣》今（31日）晚間10點播出國民姐夫具俊曄當來賓，相隔24年小S度以主持人角色訪問具俊曄，緊張情緒溢於言表，還因此狂跑廁所，當姐夫一登場，隨即與小姨子來上一段招牌國標舞版本的打招呼，意外曝光家人間爆笑互動，笑翻眾人。

小S開場單刀直入出招問：「當初為什麼喜歡的是大S（徐熙媛）而不是自己？」面對小姨子的犀利提問，具俊曄完美接招，並深情回應：「因為她很美！熙媛就是我的菜！」他談及多年後再度與大S聯繫上，其實撥打電話當下心情十分忐忑，很擔心遭拒接，好在有幸重逢能再續前緣。

小S透露大S和姐夫私下甜蜜蜜，彷彿每天上演偶像劇，每當看到兩人在家大秀恩愛，自己都會在旁高唱韓劇主題曲〈You are my destiny〉為他們配樂，具俊曄則羞回：「因為我正在把20年來沒談的戀愛，全部一次補回來，所以要請妳多理解我們一點。」粉紅泡泡瞬間閃瞎全場。

小S加碼再曝，只要姐夫在身邊，大S連根手指頭都不用動，他親自一口口餵愛妻吃飯，她會像寶寶一樣躺著邊睡邊吃，高甜寵妻行徑羨煞旁人。具俊曄坦言以前不是浪漫的人，直到遇上大S後，自然而然變成現在這樣，主動想為她付出。聽完姐夫肉麻情話的小S，轉頭開起口譯老師玩笑：「妳在翻譯的時候會不會很想吐？」羞得具俊曄臉紅紅連忙道歉。

節目中小S親揭姐夫日常暖舉，徐家大小的心全收服得妥妥貼貼，岳母生日時更驚喜獻上韓星車仁表中文祝壽影片，讓徐媽媽當場感動噴淚，而心生羨慕的小S，也接連點名想認識其他韓星，具俊曄說溜嘴坦承認識李秉憲和RAIN，小S驚訝直問姐夫為何要隱藏這件事？具俊曄急忙笑回：「就怕妳這麼激動。」