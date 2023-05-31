教育部日昨公布2023總統教育獎名單，新竹市新科國中9年級學生楊子玉，獲選2023總統教育奮發向上獎，新科國中校長林燕玲表示，子玉用畫紙與畫筆在繪畫舞台上發光發熱，不斷在繪畫中精進自我與發揮創意，未來想當畫畫老師用自己的經驗去影響他人，相當難能可貴。

市府教育處長童鳳嬌表示，楊子玉從小就喜歡畫畫，雖在經濟條件不佳的家庭中成長，卻能堅特對畫畫的喜好，為了學畫，子玉不參與學校需要花錢的活動，因知道自己學畫已經讓爸媽很辛苦了，不想再造成家中更沈重的負擔。

指導老師曾群智說，子玉畫畫有的天分，因此不斷鼓勵她參與大大小小的繪畫比賽，而子玉也不負重望獲獎無數，其中在國中9年級時更獲得教育部及教育署反毒繪畫—國中組優等獎。

教育處表示，除在繪畫上展露不凡的表現外，楊子玉更是品學兼優、熱心助人的學生，凡事全力以赴幾乎成了班上同學對她的共同評價。

子玉從不獨善其身，對學習成就較落後的同學，也會伸出溫暖的手，拉同學一把，熱心協助班務及幫助同學是她的日常，擔任班長、副班長、學藝甚至打掃工作都能做到盡善盡美，也曾因在校外主動協助資源回收的長者而受到公開表揚。

楊子玉表示，感謝老師的幫助讓她可以在繪畫舞台發光發熱，盼未來能成為1位畫畫老師，在畫紙上，訓練孩子的技巧，在生活上，陪伴孩子用繪畫度過難關，在生命旅途中，給予他們無限支持，當學生遇到困難時，能夠用自己的經驗告訴他們生命充滿無限可能。

林燕玲表示，時常看著子玉背著畫板上學，並看著她從國中7年級參加市賽得佳作，國中9年級更得到教育部及教育署反毒繪畫—國中組優等獎。

子玉用畫紙與畫筆在繪畫舞台上發光發熱，不斷在繪畫中精進自我與發揮創意，雖物質沒同學富足，但在精神確是富足與幸福的，未來子玉想當畫畫老師用自己的經驗去影響他人，更是難能可貴。