《小鐵星座》運勢專欄分享，3星座組合雙方明明相愛卻會因為做一些小事而傷害伴侶，分別為牡羊座＆獅子座、天蠍座＆摩羯座、雙魚座＆金牛座，其中牡羊座＆獅子座個性互補，很適合交往，但發生爭執會故意提起對方的缺點，長期將對兩人感情造成傷害。

▍牡羊座＆獅子座

牡羊座和獅子座其實個性互補適合一起生活。而且牡羊座天生溫和大方；獅子座則是堅強剛硬，一柔一剛的個性在旁人眼中看似般配，但在現實生活中卻易引發爭吵，雖然彼此相愛，但有時候會故意提起對方的缺點，時間久了後就會傷害對方的心理，產生不必要的煩惱。

▍天蠍座＆摩羯座組合

天蠍座和摩羯座個性都特別好強且固執，在他們眼裡只要認為自己是對的，那麼誰也不能隨意更改他們的想法。而這兩個星座生活在一起，難免會因為一些小事傷害到對方卻不自知，要是另一半不提醒便會僵持不下，不利感情發展，但他們內心是愛著對方的，只要多為對方考慮一下，生活會更加美好。

▍雙魚座＆金牛座組合

雙魚座和金牛座是不被外界看好的組合，認為金牛座固執無法溝通，雙魚座則是不切實際愛幻想，在一起無法好好生活，但其實他們是彼此相愛的，有時他們的處事態度讓對方無法接受，製造出許多不必要的麻煩，而不知不覺中說出傷人的話，建議發生衝突時坐下好好溝通，找出問題的癥結。