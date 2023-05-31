台中市豐原區兩名國中放學走路返家途中，突然遭到一名疑似喝醉酒的男子拿酒瓶及拳頭狂毆倒地，兩名國中生一再向施暴者男說對不起，但仍多次遭毆，造成身上瘀傷及腦震盪，而案發地附近就是派出所，事後國中生家屬在臉書PO文控訴，「到底治安出了什麼問題？」並表示會告到底，警方目前也已將施暴男子函送法辦。

遭受毆打國中生的姑姑在《爆料公社》貼文控訴，姪子與同學從便利商店走出來，遭到不明人士喝酒醉持酒瓶毆打，導致身上多處瘀青挫傷及腦震盪，現在頭都會莫名疼痛，旁邊還就是警察局，施暴者如此明目張膽，挑戰公權力。

姑姑痛斥，姪子跟你完全不認識，跟同學走在路上，只是擦身而過，眼睛既沒瞪也沒對視，更別說有說話得罪，結果卻被直接拿酒瓶往孩子頭上打！孩子被打到摔倒在地還怕到一直說對不起，這是什麼社會啊？到底現在治安是出了什麼問題！莫名其妙被不認識的打還要跟對方道歉？

但更離譜的是，施暴者的家人可能是接到鄰居通知到場，現場還叫小朋友不要報警，想塘塞了事，是之後小朋友回到家跟媽媽說手受傷，追問之後才去報警。報警後對方家長來了，對方媽媽說她兒子剛關出來，她對這個兒子沒辦法了，不知道怎麼教了。

施暴者媽媽的說詞讓國中生家屬無法接受，痛罵上樑都不正了，當下只會叫被打的小孩不要報警!只想保自己的孩子！怎麼會有這種家長?甚至在警局外面，對方還說我們來了怎麼沒衝進去賞他兒子兩巴掌?還說他們認識某某人…議員？立委？是怎樣...想關說?想壓件?想讓我們知難而退?

國中生姑姑表示，「一定會提告傷害，也讓大家多注意，莫名其妙被打真的是很無言!這是叫把孩子送進棒球隊學棒球順便學自保嗎?」

轄區豐原分局表示，該案受理後，2名被害國中生已經驗傷後由家長陪同提告，案發當日分局立即前往犯嫌家中帶案說明，全案依傷害罪函送偵辦。

豐原分局分局長劉其賢表示，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

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