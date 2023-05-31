每年6月1日是世界牛奶日，聯合國世界糧農組織以此宣揚牛奶的營養價值，不過國際醫學期刊《刺胳針》曾指，有88％台灣人患有乳糖不耐症，一喝就容易跑廁所，這也激發燕麥奶成為熱門品項。連鎖咖啡品牌相繼推加入燕麥奶的飲品，讓怕咖啡苦又怕喝拿鐵腹痛的消費者間接受惠，業者分析，點購燕麥奶客群涵蓋素食者，標榜穀物香氣濃郁又可減碳排護地球，粗估占拿鐵品類銷量1至2成。
咖啡拿鐵在路易莎熱銷排行中名列前茅，為顧及有些消費者不碰牛奶，便與愛之味合作調配出「燕麥拿鐵」，訴求口感如鮮奶般滑順細緻，並降低穀物味以清甜麥香提高適口性，現也有部分加奶品項可加價換成燕麥奶。
cama cafe燕麥奶系列中銷售最佳品項包括「經典燕麥拿鐵」，使用品牌指標性的義大利IIAC咖啡評鑑金獎殊榮咖啡豆，以金杯理論萃取濃縮，調和燕麥奶甜味與咖啡飽滿堅果、麥芽韻味；另迎接會員年中慶，6月5日至6月25日全系列咖啡飲品，同品項、同規格享15杯88折。
伯朗咖啡館分析，點購燕麥奶品項占整體來客數約5％。翻開菜單裡頭包括3款燕麥奶品項，其中「植物燕麥奶咖啡」穩坐冠軍，以Oatly燕麥植物奶取代鮮乳，具低熱量又富含膳食纖維特性，口感滑順且奶泡綿密，喝咖啡同時也能挺環保。
CAFE!N現於官網也推「燕麥冠軍綜合組」，包含OATSIDE燕麥植物奶、冠軍咖啡豆、拿鐵豆，咖啡香醇濃厚再加牛奶更顯自然柔和甜味，在家也能輕鬆品味好味道。OATSIDE受訪也自豪道，燕麥奶搭茶飲或咖啡均能達到平衡，對身體友善、對環境友善都是趨勢上的優勢。
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