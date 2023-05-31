被鑑定須拆除重建台北市海砂屋未在5年內申請重建，30％容積獎勵將逐年遞減5％。為了增加民眾重建意願，市議員游淑慧提案刪除容積獎勵逐年遞減規定，但有議員擔憂，該案通過，對被已刪除容積獎勵的民眾來說不公平。北市議會法規會決議，建管處補足可能受影響件數資料，6月7日續審。

按現行規定，民眾5年內申請重建可享30％容積獎勵，逾期後每年折減5％，直到剩10％為止。游淑慧發現，不少海砂屋所有權人複雜或違建整合不易，未能在期限內申請，加上第6年起容積獎勵逐年遞減，反讓民眾重建意願越來越低，希望市府刪除「台北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」第7條容積獎勵遞減規定，增加重建海砂屋誘因。

建築管理處長虞積學表示，獎勵設定期限用意是促使民眾重建，卻發現5年內申請重建比例低，也有很多民眾反映獎勵遞減致重建困難，建管處贊成議員提案。另根據現行規定，須拆除重建的海砂屋未在2年內停止使用會有罰款，已達到加速海砂屋重建目的。

但市議員秦慧珠說，刪除規定對獎勵已被刪減的民眾而言不公平，屆時有人抗議要求返還該怎麼辦？市府根本還不出來。市議員汪志冰認為，就算被刪減案例僅1件，都要思考後續影響，且刪除獎勵反而對期限內申請重建的民眾是懲罰。

游淑慧表示，政策本就會逐漸放寬，無法逐一溯及既往，像是重陽敬老金改發1500元，市府不可能補足過去未發金額。若一直考慮過去沒享受獎勵的人，獎勵容積遞減恐怕很難推動刪除。

由於建管處未統計過去有多少間海砂屋被刪除容積獎勵，法規會決議，建管處應補足資料，6月7日續審。