國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話時痛批，大法官是司法最重要的守護者，民進黨卻不顧民主正義、不顧司法正義，就地分贓，讓所有的大法官全部要變成綠友友，這是台灣民主的悲哀！同時他也質疑，民進黨利用創黨以來的兩大神主牌「台獨」與「反核」，讓大家繼續被民進黨的謊言所蒙騙，民眾一定要睜大眼睛看清楚。

朱立倫表示，全世界民主國家，極少有全部的大法官由同一個政黨、同一個總統來提名，民進黨不但這樣做，更悍然都用親綠的人士，不管是太陽花的律師、「卡管」的教授、充滿爭議的法界人士或是以及親綠的法官，都成為綠營提名的對象。

朱立倫指出，不單國民黨批評，社會大眾、法界人士都看不下去，竟然有一個政黨，不管行政、立法、司法、考試、監察，全面一把抓，還要把所有的大法官都變成綠的守護者，而不是民主正義的守護者，這是什麼樣的民主政治？全民都無法接受！他呼籲立法院還有良知的立委，必須要堅定的捍衛、堅定的守護，絕對不能讓這些只問藍綠、不問正義的大法官提名者輕易地通過。

朱立倫認為，民進黨創黨以來有兩大神主牌「台獨」與「反核」，然而民進黨提名的一位手舉「台獨萬歲」的總統候選人賴清德，昨天還說「台獨萬歲」，今天為了選舉就可以說他是「務實台獨」。同樣的，民進黨提名了一位堅決的反核者，他在2019年帶著大家上街頭，高喊「核電歸零」，今天卻說在緊急的時候可以重新使用。

朱立倫強調，不管台獨或反核，這兩大神主牌，在民進黨的眼裡就是騙票最好的手段，就是讓大家繼續被民進黨的「Lie」（謊言）所矇騙。不管他怎麼說就是在騙選票，因為他們的神主牌永遠存在在他們的黨綱裡面，我們要堅定的瞭解民進黨騙票的目的。

朱立倫痛批，手舉「台獨萬歲」、高喊「核電歸零」的候選人，不顧台灣的安全、不顧全民希望不缺電、需要用電的需求，卻想要來騙選票；而國民黨的候選人則穩健務實，台灣不能缺電、全民必須要有電，我們也要節能減碳、穩健減核，就算要達到「非核家園」的目標，也必須穩健務實。

朱立倫認為，同時我們一定要確保核安，而核廢是中央政府的主要責任，怎麼可以推給地方政府？國民黨重新執政之後，就會負起責任來好好的面對與處理。國民黨是一個穩健務實，真正能夠為民打拚、苦民所苦的政黨，國民黨真正的愛台灣、真正的愛全民。