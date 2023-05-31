台電規畫將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設「四接」天然氣接收站。基隆護海公投領銜提案人王醒之等團體今召開記者會指出，人民的怒火從反深澳燃煤電廠延燒至三接與珍愛藻礁公投，現在對海洋的愛與對粗暴能源轉型的怒火，更將集結於6月2日無視程序正義的違法環評會，並要求所有總統候選人對這個即將鑄下大錯的問題表態。

立委陳椒華指出，昨日政黨協商時，分別詢問經濟部長、台電董事長、內政部長及環保署長等，有關台電四接3.0方案，填海造陸位置已經東移，依照「開發行為環境影響評估作業準則」第8條，有要求查明開發行為基地依「環境敏感地區調查表」所列之內容，並要求檢附有關單位證明等文件，台電預計填海的位置改變後，基隆市政府已要求台電必須重新提出申請，此部分也是環評作業準則要求釐清的事項，環評專案小組不應該推給內政部，否則將直接違法，請四接環評專案小組委員勿觸法，應停止四接3.0案審查。

立委邱顯智表示，台電目前提出的四接東移方案，已經與過去環評的開發範圍明顯不同，因此牽涉到的環境影響範圍及應評估的項目也明顯改變，應該依照環評法第10條重新進行範疇界定，重新研議替代方案，並且依照環評法規定廣邀團體、學者、專家及居民代表參與。

民眾黨立委賴香伶說，四接天然氣接收站的第五次環評不應續審，理由在於目前台電所提四接東移方案，其開發內容已跟先前方案不同，過去所作環評資料無法完整對應，依「環評法」應重新進行範疇界定，並重新調查，這是程序正義的基本要求。此外，東移方案以填海造地為工法，將破壞近400公尺的自然海岸，也與「海岸管理法」中「天然海岸零損失」的規範不符。

民眾黨立委邱臣遠強調，政府應該要做好社會溝通，不應為了替執政黨錯誤的能源政策背書，採用過度性質的能源設施，卻造成海洋環境永久破換；四接東移台電提送的計畫案也應該再討論，不應該強迫地方政府接受。

反深澳電廠自救會暨瑞芳龍山里里長陳志強批評，民進黨執政七年多來，其能源政策之制訂與執行，每當電廠選址說明會或環評階段時，始終爭議不斷，從深澳燃煤電廠「乾淨的煤」、藻礁三接、協和四接都是，「因為只有他們想要，沒有什麼不可以。」民進黨政府在許多政策與建設執行上，是一種自由民主下的專制與暴力，已不是當初大家所認識的民進黨。

桃園珍愛藻礁公投領銜人潘忠政沈痛表示，桃園藻礁是全球最大的淺海現生藻礁，極為珍稀。但是卻被清廉勤政愛鄉土、也號稱是民主進步的黨給糟蹋了。2018年7月3日，三接環評專案小組結論是退回開發，但是到了環評大會就被強渡關山，因為政治黑手伸入了，誰？就是時任的行政院長賴清德，也是當今民進黨2024總統候選人，他呼籲各黨的總統候選人都出來對外木山守護與四接開發表態。

基隆護海公投領銜提案人王醒之直言，沒想到協和四接爭議一次揭露了三件令台灣人民咋舌的事情，第一是環評會的專業獨立性在經濟部的壓力下竟然從監督者變成護航者，儘管台電環說書件錯誤百出甚至有違法之虞，仍要求環評委員審查。

第二是執政黨的能源政策已經變成「能源集權」，只要揮動能源轉型大旗，以「行政院核定之重大公共建設」名義，所有行政單位風行草偃，都必須放下專業判斷噤聲配合。

第三是目前尋求總統大位的候選人看起來竟然都還沒有準備好面對「能源題」，如果沒有在選前進行更強力的監督，他們最後恐怕都會交白卷，選後繼續被台電綁架。

王醒之最後表示，從2018年深澳燃煤電廠轉彎開始、到2021年大潭三接藻礁公投、再到2023年協和四接護海公投這一連串的題組，都尖銳地檢核執政黨與想要競逐大位的政治人物對於環境永續、能源轉型的核心價值，守護外木山行動小組會在這個大選年要求所有總統候選人表態，不讓他們輕易跳過這一題。

王醒之說，6月2日下午2點，環評會即將「續審」協和四接案準備強渡關山，即便基隆護海地方公投遭中央粗暴擋下、試圖扼殺人民發聲管道，各地的台灣人民將告訴執政者，切勿犧牲人民環境權與台灣海岸保護，人民的怒火從反深澳燃煤電廠延燒至三接與珍愛藻礁公投，現在，對海洋的愛與對粗暴能源轉型的怒火，更將集結於6月2日星期五無視程序正義的違法環評會，並要求所有總統候選人對這個即將鑄下大錯的問題表態。