國民健康署委託消基會於去年4月至10月期間，針對663家菸品販售場所以「喬裝測試」方式調查，有32.0％的業者違規販售。菸害防制法於今年3月22日修正施行，將禁菸年齡由18歲提高至20歲，民團指出，新法上路後，兒少菸害仍存在「二低二高」隱憂，呼籲主管機關加強管制力道。

國健署委託財團法人消費者文教基金會，於去（111）年4月至10月期間，由年滿18歲的工讀生穿著高中職學生制服的「喬裝測試」方式，調查販賣菸品的商家在面對疑似未滿18歲者購買時，是否主動確認年齡並要求查驗證件，或是直接拒賣。調查結果顯示，全國22個縣市合計663家菸品販售場所，有32.0％業者違規販售。

消基會董事長吳榮達說明調查結果，各類販賣菸品場所違規率由高至低依序為檳榔攤（42.4％）、一般商店（40.3％）、連鎖超市或大賣場（26.6％）、連鎖便利商店（18.8％）；100年至111年期間，各類菸品販售場所的平均違規率有小幅波動，但長期呈現下降趨勢。

菸害防制法於今年3月22日修正施行，將禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲者。國健署長吳昭軍呼籲，業者應遵守法規，販賣菸品時，對於有年齡疑慮的消費者應請其提出證件，如消費者拒絕配合，業者應拒賣。

兒福聯盟政策發展處副處長李宏文表示，兒少菸害仍存在「二低二高」。第一高是青少年使用電子煙比率快速增加中，從103年2.1％到110年8.8％，7年內至少增加3倍；第二高則是青少年使用紙菸比率，男性雖下降，女性卻增加，由於加味菸含有花香、果香、巧克力、薄荷等，吸引青少年及年輕女性使用，而國健署近期公告加味菸修法草案，僅正面表列禁止前4種口味，其餘口味均不限，主管機關應放眼未來。

至於二低，李宏文說明，第一是新法上路後電子煙查緝量、查獲率偏低，菸品業者可能轉為「線下傳銷」吸引孩子，打造煙霧彌漫、潮流感；第二則是各縣市對於校園菸害的管制偏低，目前僅14縣市地方自治條例有納入加熱菸相關規範，如北市新興菸品管理自治條例規定「任何人不得於距離本市各高級中等以下學校基地境界線50公尺區域內，販賣、供應、展示或廣告加熱式菸品」，希望其他縣市加強對於校園周邊零菸害管制，主管機關也應加強宣導。

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