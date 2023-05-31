知名美式賣場日前爆出一款熱銷的冷凍莓果驗出帶有A型肝炎病毒，造成許多不知情的消費者吃下肚慘遭感染A型肝炎，對於誤食的消費者該如何保護自己的健康，讓新北聯合醫院消化內科醫師盧俊仲教您怎麼做。

盧俊仲表示，吃到有問題的水果或莓果後，第一時間需立即停止食用有問題、遭感染的莓果與水果，並馬上到醫院就診，醫師通常會先幫患者做血液檢查，監測患者是否遭感染病毒，並了解是否有病史以及肝功能是否異常。

他說，通常真的遭感染，症狀不會這麼快就顯現，所以無法藉此辦斷是否確診，一般來說發病後7至14天就會痊癒，不過A肝潛伏期也是15至50天左右，所以常常有患者發現確診的時候，其實已經快要痊癒的情況。

盧俊仲指出，A肝的症狀與感冒很像，像是肌肉痠痛、容易疲倦等等，比較嚴重的患者甚至會噁心嘔吐，眼睛泛黃出現黃疸、尿液呈茶色等，這些都顯示肝指數異常，不過A肝的致死率不高，大約落在千分之三。

他說，多數人都能康復，少部分的人則可能升級為猛爆性肝炎，也就是患者的肝指數突然飆高，通常會發生在免疫力較差的人身上，例如老年人，或是本身就患有慢性肝病的人，這些人就要非常小心。

針對如何治療，盧俊仲坦言目前A肝沒有治療的特效藥，通常採取支持性療法，只要患者的免疫力提升，症狀都會改善直至痊癒，但康復後基本上不會有後遺症，即便是猛爆性肝炎，如果患者發病時沒有造成併發症，使臟器受到損傷，痊癒後是不會留下後遺症。

他提醒，A肝是我國的第二類的法定傳染病，醫院若是接獲確診患者都要在24小時通報，通常病人會居家隔離7天至14天，期間需注意排泄物的處理、手部清潔、環境衛生以及餐具的消毒、分開使用，且患者應暫時停止製備食物、照護病人及照顧嬰幼兒，以防再擴大感染。