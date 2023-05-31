台灣自產能源匱乏，屬於能源高度進口的國家，但金車文教基金會今天公布對5年級到9年級學生的調查卻顯示，超過8成（83.8％）兒少不知道我國能源「90％以上依賴進口」，也有約6成（57.4％）自覺因「沒有養成習慣」導致無法確實執行節能減碳。

金車文教基金會在4月17日至5月7日針對台灣國小高年級及國中學生進行「2023青少年節能減碳問卷調查」，回收網路問卷1萬5014份、紙本1314份，共計1萬6328份有效問卷，在信心水準97％以下，也正負3％的抽樣誤差。

調查顯示，59.7％的兒少自認了解氣候變遷會帶來的影響，64.8％對於全球暖化感到害怕，最擔心的氣候災害分別為豪雨成災（57.4％）及土地乾旱（46.6％）。

在貼近兒少生活的日常生活中，79.1％兒少最常落實隨手關燈、66.0％會節約用水及46.7％多走路等「節能」行動；珍惜食物（45.8％）、垃圾分類（38.9％）及自備購物袋（36.0％）則是對兒少來說較容易執行的「減碳」行動。

新北市新泰國中校長陳玉芬表示，學校8年級、9年級學生藉由童軍課參與「節能減碳」活動，讓他們藉由認知進一步採取行動，最後養成習慣。譬如，藉由抽取衛生紙來討論碳排放，並讓學生思考減少使用衛生紙的習慣。

新泰國中三年級鄭予樂認為，環保口號只能用來提醒，最重要的還是要踏出第一步，媽媽是家中的環保小尖兵，也受到媽媽影響最多。雖然一開始改變會讓生活感到不便利，但長期下來後就會變成習慣，也會覺得比較踏實。

新泰國中三年級李威宏則表示，一直以來學校老師都會不斷宣導節能減碳觀念，可說是從小耳濡目染，也因此養成搭乘大眾交通工具及外出自備購物袋的習慣。平常也會參與學校童軍團的環保行動，像是去陽明山植樹或是淨灘，並鼓勵更多學弟妹們一起參加。