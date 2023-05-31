西畫家劉美加即日起至6月18日推出「藝遊蔚境」創作個展。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市文化局文化藝廊即日起至6月18日推出「藝遊蔚境」劉美加西畫創作個展，共展出45件水彩、壓克力及複合媒材創作的西畫作品，文化局表示，展出作品呈現台灣自然景觀與人文風貌，在後疫情時代帶給觀眾靜謐且宏觀的風景饗宴。

市府指出，桃竹苗在地藝文風氣頗盛，地方畫會人才濟濟，對藝術及美感的追求非常積極，創作能量豐沛，文化局文化藝廊每年受理外界申請視覺藝術展覽，讓創作者有更多展出機會，也讓市民得以欣賞不同類型的作品，感受多元的創作風格。

文化局指出，此次展出劉美加帶來的西畫創作系列，描繪台灣各地如花蓮奇萊山、淡水河口，並蘊含臺灣四季春、夏、秋、冬不同時節景色，不僅是劉美加個人的生活經驗總結，也讓觀眾能透過藝術之眼，重新認識台灣美景。

其中，畫作「滿月圓六」展現出新北市三峽區滿月圓國家森林遊樂園之山水景觀；「奇萊北峰」呈現花蓮縣秀林鄉奇萊山北峰險峻的山形，以及雲霧變幻莫測的型態；「春櫻戲雪」描繪出武陵農場櫻花季節時，粉紅細雪的繽紛樣貌等，作品更對照著創作者劉美加不同的心境與想望。詳情可至新竹市文化局官網查詢。