民進黨艱困選區徵召爭議不斷 賴清德：政治工作者要有接受新觀念的勇氣。曾薏蘋攝

民進黨艱困選區立委徵召爭議不斷；今天中執會通過徵召台北市第三選區立委參選人林飛帆，將對上國民黨王鴻薇、台北市第八選區立委參選人王閔生對上國民黨賴士葆、桃園市第五選區立委參選人劉仁照對上國民黨李玉玲、苗栗縣第一選區立委參選人康世明，對上國民黨陳超明、高雄市第三選區立委參選人李柏毅，對上國民黨李眉蓁。賴清德會中強調，政治工作者要有接受新觀念的勇氣，希望讓不同視角的經驗與看法，進入民進黨的決策思維裡。

黨發言人張志豪轉述賴清德主席致詞指出，兩週前他說台灣2024總統與立委的選舉是一場建立民主共識的團結運動，因此提出了民主大聯盟的構想。

賴清德說，這個構想有幾點意義，一是，任何政黨要得到人民的支持，一定要貼緊社會的脈動，抓緊社會的需求。所以，不論人才的甄選、觀念的溝通、政策的形成，都必須要打開政黨的藩籬，廣納百川。

此外，他說，當全世界民主國家站在一起肯定台灣的民主自由，支持台灣的穩定與安全，而形成世界民主自由聯盟的同時，也要透過選舉的過程，打造台灣的民主大聯盟。

賴清德說，第三是觀念變革與行動一樣重要，在新的政治變局下，要秉持「以今日之我勝昨日之我，以明日之我勝今日之我」。政治工作者要有接受新觀念的勇氣，我們希望讓不同視角的經驗與看法，進入民進黨的決策思維裡。

他說，因此，民主大聯盟除了推出立委候選人之外也有社會各界有志之士的加入。下週起將在中常會裡陸續安排「民主大聯盟系列講座」，為觀念變革增添柴火，延續改革。