竹北市成功一街、自強六街路新建案，圍起圍籬將開挖地下5層深20公尺的地下室，附近社區民眾擔心施工後發生天坑。（羅浚濱攝）

竹北豐采520工地發生天坑案後，距離僅500公尺的1處新建案工地，因要開挖地下5層20公尺深的地下室，讓附近社區民眾擔心未來施工造成天坑，縣議員蔡蕥鍹接獲陳情，31日與鹿場里長范光仁等人現勘，建商指工地建採用成本高昂的連續壁工法，對透地雷達檢測地質等訴求都會研議。

蔡蕥鍹指出，該建案將蓋地上25層，地下5層住商大樓，施工期間長達5年，她查閱中央地質研究所土壤液化潛勢資料，發現成功一街、自強六街區域屬土壤液化低潛勢區，民眾不用太過擔心，但路邊地基已有部份下陷，要求建商在施工前進行全路段透地雷達確認是否有地下空洞及塌陷，防止天坑事件再次發生。

此外，建商向竹北市公所申請使用成功一街人行道水溝，並用圍籬圍起，近來下雨里長無法巡視水溝是否有阻塞，未來工程車輛出人，居民視線易被圍籬擋住很危險。

范光仁指豐邑天坑案發生後，附近道路也出現下陷狀況，該工地圍籬內是雨水道，若開工做連續壁會帶出大量泥水，豪雨可能將雨水道阻塞造成淹水。

范光仁認該工地不能佔用雨水道，強降雨時，才能了解雨水道有無阻塞，堅持圍籬不用佔用公有道路，建商不能以施作無空間為由拒絕退縮。

居民代表也以圍籬擋住居民進出視野，要求建商在轉角處增設反光鏡，路口另一側反光鏡因正在工地大門，移置到路燈旁。

工務處表示，建案轉角處依據法規必須要施作縷空圍籬，若沒有做應派員進行交管。交旅處則指工地入口的反光鏡，會請公所協助移至到路燈旁，維護居民安全。

建商表示，使用透地雷達做地質檢測會研議，後續向居民報告，因新竹風大，用透明圍籬的耐性較差，會再討論，反光鏡增設和遷移會全力處理。