陽明交大應用藝術所、建築所獲國科會補助，邀請台南藝術大學共同舉辦「異質共生」聯展。（王惠慧攝）

「未來布袋戲」結合機械手臂、IoT技術，由舞者手套控制機械手臂上的戲偶。（王惠慧攝）

陽明交大應用藝術所、建築所獲國科會補助，邀請台南藝術大學共同舉辦「異質共生」聯展，策展人陽明交大應藝所教授許峻誠說，這次展覽分為「未來布袋戲」、「異自然」及「無人機」3大部分，由科技藝術家探討異質元素融合的可能性，藉展覽作品反思科技與傳統、自然與人造，以及人與科技應用之間的關係。

策展人許峻誠說，近年科技與藝術結合蔚為風潮，去年國科會推動跨領域研究，在科技結合藝術的提案中，共70幾個團隊最終僅9件入選，陽明交大就囊括其中3件，為展示現階段成果，以3大主題舉辦聯展，從6月1日起至7月5日，在陽明交大藝文空間展出。

許峻誠說，這次3大主題性質不同，但都要需要觀者體驗、互動，實際體會科技藝術家想傳遞的理念，例如「未來布袋戲」結合機械手臂、IoT技術，由舞者手套控制機械手臂上的戲偶，傳出不限於數據，也可以是多媒體的圖像、影音等自由拼裝，該作品去年也在德國、台北連線異地共演。

而「異自然」計畫則是結合資通訊、人機互動、AI、數學及電腦運算等技術，結合各種設計理念，探討自然與環境議題。其中，應藝所博士生吳元劭介紹的作品「異生命的演繹」，是將時下小朋友在遊玩的史萊姆，做成黏液雕塑，將黏液打入空氣後，產生的黏液氣泡會互相競爭，有些破裂、有些變得更大，形成有趣的動態雕塑。

吳元劭說，一開始發想此作品，原本是想到要做軟體機器人（Soft robotics），把氣體打入矽膠內使其膨脹、形變，因此一直在尋找適合的材料，最後想到除了如矽膠般固定的形狀，也能使用更有機的黏液來達成類似效果。

吳元劭說，史萊姆的主要成分是硼砂、白膠漿，團隊透過實驗找出最適合維持著構圖的配方，此作品反映在自然界所有有機的生物，其實都是由無數的單元體組成，例如樹葉、果實或人的頭髮等，就是這些單元體在形塑人們的視覺感官，盼藉由作品帶給觀者不一樣的視覺感受。

至於「無人機」計畫則是以前瞻科技，探討未來各種表演形式，例如將自行開發的第三代無人機應用於藝術創作，呈現即時互動的人機關係，也使用到無人機搭載雷射的新發明、無人機與人互動的即時演算、新型態定位技術，以及群飛避碰等最新的研究成果。