龍千玉（右）讚陳隨意像「韓國歐巴」。（中視提供）

《我愛冰冰Show》本周主題「伴你成長K歌金曲」，鄭喬安（左起）、東諺、江志美、陽帆、龍千玉、白冰冰、阿文、陳隨意、蔡佳麟、陳思瑋、陳孟賢、明亮、蔡亞露、李學宸、林琇琪、林姍、方千玉等人賣力演出。（中視提供）

白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》邀來台語歌后龍千玉，在歌壇上素有「情歌天后」稱號的她，在節目中演唱〈夢中的思念〉一曲，當被問到在場男藝人哪一個比較符合她夢中會思念的類型，龍千玉則點名陳隨意，還誇讚他像「韓國歐巴」，兩人合唱〈多情蝴蝶〉，原汁呈現MV桌舞。

節目中，眾歌手紛紛挑戰龍千玉的經典歌曲。陽帆當著龍千玉的面問其他人「覺得唱得比龍千玉好的往前站一步」，台上歌手一聽都不約而同往後退，場面逗趣。

改版後的《我愛冰冰Show》，邀來樂隊老師孔鏘加入，他為節目寫了許多譜幫歌手伴奏，白冰冰在節目中則提醒眾歌手，錄影前要準時給歌單，原來孔鏘老師錄影前3天就熬夜寫譜，敬業程度讓白冰冰佩服：「如果是我老公我會不捨。」東諺則吐槽：「如果是妳老公，他會甘願去寫譜。」讓白冰冰聽了怒賞東諺巴掌。

本集節目主題為「伴你成長K歌金曲」，邀來龍千玉、陳隨意、蔡佳麟、陳孟賢、陳思瑋、明亮、蔡亞露、方千玉、江志美、鄭喬安、林琇琪、李學宸、林姍等，歌手進行超火必唱好歌、創作唱將新兵、大牌秀等三回合，拚實力、比顏值、秀歌藝。該集將於周六（6／3）晚間8點在中視播出。