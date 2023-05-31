「一開始，世界可能只有好一點點，但你會好很多。」秉持這種信念，具有廣告導演、詩人、作家素養，並且獲得坎城、4A、及CLIO 等國內外廣告大獎的盧建彰，應佛光山惠中寺未來與希望系列講座邀請，5月30日以「在你裡面的比世界更大」為題，詮釋自身經歷的生命故事及關心的事項，現場逾320人參與。

佛光山惠中寺未來與希望系列講座，5月30日邀請盧建彰詮釋「在你裡面的比世界更大」。全場聽眾認真聆聽。（圖／惠中寺提供）

盧建彰分享生活及職場上的點滴，以另類思考、不同角度來看待，往往能從故事的觸角發現心性良善的本質。常分享自己拍攝的影片，希望藉由正向的思惟及作法，影響周遭的人，他明白：「剛開始對大眾、對社會可能只有好一點點，但自己卻已變得很好」。

盧建彰說，經歷母親車禍重傷失智，父親肝癌離世，他以寫詩、著作療傷。（圖／惠中寺提供）

盧建彰擅長以幽默口吻，輕鬆面對世事的角度切入，闡述生命中的大小故事，並適時導入社會上關心、環保衛生議題，將「好事說成好故事。」企盼藉此引領世人，好好思考生命重要課題，決擇走向正確的道路。

獲得坎城、4A、及CLIO 等國內外廣告大獎的盧建彰，應佛光山惠中寺未來與希望系列講座邀請，暢談自身經歷的生命故事。（圖／惠中寺提供）

經歷母親車禍重傷失智，父親肝癌離世，盧建彰以寫詩、著作療傷。播放母親失智記錄片，解說罹患失智症比率會隨著年齡增長而遞增，但現代人因生活環境及壓力，失智症已有提前年輕化的趨勢；家中有人失智，全家的生活都會陷入深淵，因而檢查、提前預防、身心陪伴治療，才能延緩發生、降低症狀。

播放「未來十年」影片，解說爺爺與就讀大學的孫女在運動時，談論青年出社會時必備的思想，爺爺提醒孫女，現代人常提起薪水僅22K，將來會如何如何，卻忽略成年至老年的生涯規劃，低薪雖然已影響眼前的生活，倘若又不懂得規畫未來，那是平白浪費生命。

佛光山中區總住持覺居法師致贈講座結緣品，感謝講師盧建彰。（圖／惠中寺提供）

引述世界衛生組織調查，盧建彰說，空氣汙染每年造成700萬人過早死亡，這死亡數字與抽菸、疾病、不健康飲食習慣不相上下，台灣每年死亡人數也達到2萬人；幾乎所有的肺癌、中風、心臟病及肺部疾病，都與空氣汙染脫不了關係。

提起環保攝影家齊柏林在高空中工作的點滴，讓觀眾感受到齊柏林對環保問題的重視以及對工作的專注態度。《看見台灣》記錄片鉅作得以呈現，絕無任何僥倖之處，因為這是齊柏林傾盡生命之力，用他的專業所拍出的，期望喚醒人們注重生態環境保育，齊心拯救地球面臨的浩劫。盧建彰憂心表示，現代有幾人已覺醒，並會及時去實踐？

盧建彰認為最強勢的貨幣是「時間」，因它不可借貸、不可儲存、不可預支。他指出，如果將剩餘的生命，一天當做一塊錢，想像你的銀行存款僅剩這一點錢，你必然會非常謹慎的使用這每一塊錢。旨在提醒大家妥善利用有限的生命，創造出利人利己的價值。

新聞來源：人間社 蘇茂霖 台中報導