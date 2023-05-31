國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜的民調目前暫時呈現落後狀態，侯今也赴立院向藍委鞠躬致意，並說這幾天讓大家很憂心。對此，前立委郭正亮建議侯友宜，必須要轉變身分、在民眾有感的議題上有尖銳發言，讓民眾為了解決這些問題而選擇支持他。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，民眾黨總統候選人兼黨主席柯文哲的發言很尖銳，但相比之下，侯友宜發言時的顧慮則較多，且太過謹慎。郭正亮提到，侯友宜是以在野黨的身分去選總統，但他似乎因在新北市期間都是執政黨，且政績不錯，導致身分沒有調過來。

郭正亮提醒侯友宜，外縣市對新北市毫無概念，且他的民調現在是第三名（美麗島電子報民調），因此侯現在必須是講話最大聲的那個人，若他想「逆勢往上打」，有些話就必須說得尖銳。郭正亮以近期侯友宜稱支持死刑為例，直言若他是侯，在縱火燒死9人的李國輝被改判無期徒刑時，會出面批評法官不重視民眾感情。

郭正亮認為，侯友宜應該要有一些主張接上民眾的情感，讓他們對民進黨的不滿情緒動起來，他並建議，侯在貪汙、執政黨無能、對反罪集團判刑太輕等議題的發言，必須要很尖銳，讓民眾為了解決這些問題而選擇支持他。