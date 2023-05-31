面對不同世代的價值觀差異，世代衝突有沒有解？社會快速轉變，每個世代要面對的挑戰不同、想法與價值觀也大不相同，經常導致認知差易、產生衝突，年輕人甚至被貼上「草莓族」的標籤！由世新大學跨系師生共同製播的青年論壇節目《新。聞之間》，最新一集「撕掉草莓標籤！Z世代的新挑戰」邀請各世代來賓與學生們分享不同見解。其中來賓永慶房屋人資部協理塗振宏作為Y世代代表，熱情與學生們暢聊不同世代對彼此的看法，同時也以人資專家角度將就業市場概況與學生分享。

參與《新。聞之間》節目 永慶房屋挖掘Z世代工作優勢

針對主持人提問對草莓族的看法，塗振宏協理認為不該將年輕世代貼上負面標籤，Z世代從小就生長在網路科技與社群媒體發達的時代，資訊獲取十分快速，社群媒體、網路科技與成為他們的生活重心，也影響著Z世代的社交型態，面對與年輕世代的相處，建議從換位思考的角度去欣賞與同理年輕世代，多一點理性溝通、減少一些衝突。

永慶房屋參加世新大學青年論壇節目《新。聞之間》，與學生們分享不同世代的價值觀。(圖/永慶房屋提供)

塗振宏協理提到，許多人覺得Z世代在工作上容易分心，這是因為Z世代是在資訊爆炸的時代中成長、習慣同時接收大量資訊，但也因為如此，他們習慣同時處理多樣任務。也有些人覺得Z世代缺乏紀律，這是因為他們被教育成追求平等、勇於挑戰權威，樂於表達自己的想法，彼此願意討論分工，所以Z世代更習慣團隊合作的作業模式，互相合作完成任務。

永慶環境受Z世代肯定 八成新人有信心2年內達百萬年薪

為了更加了解年輕世代的想法，永慶房屋針對入職60天的房仲業務新人舉辦分享會，其中有超過七成的新人是屬於Z世代，期望透過分享會，更加了解Z世代工作上的疑問，也透過團隊討論一起找出解決辦法。

永慶房屋邀請入職60天的房仲新人齊聚一堂，分享房仲新人常見的問題及經驗交流。(圖/永慶房屋提供)

塗振宏協理表示，新人們發言、提問都非常踴躍，感受到大家希望在職場上有更好表現的企圖心，顛覆社會大眾認為Z世代「沒有企圖心」的刻板印象。經由這次的分享會我們更加了解，永慶房屋強調團隊合作、同事間互相支援、願意互相教導的工作模式受到Z世代新鮮人的肯定，根據調查，有八成新人有信心2年內達百萬年薪！

永慶前進世新校園徵才 開出首年年收60萬職缺網羅人才

永慶房屋在5/24前進世新大學校園徵才博覽會，增進與年輕世代的交流互動，傾聽學生們對求職的想法，塗振宏協理也親自到校園一一替學生們解答對房仲工作的疑問，現場更規劃翻翻樂遊戲、贈送精美禮物，其中永慶房屋產學合作力挺的世新男籃，也特別來到永慶攤位挑戰遊戲，展現「你的全力以赴、永慶力挺相助」精神。

永慶房屋在世新校徵規劃翻翻樂遊戲、贈送精美小禮物，吸引學生們前來挑戰。(圖/永慶房屋提供)

塗振宏協理表示，永慶房屋開出首年年收60萬的房仲經紀人職缺，房仲業務工作每個人的起跑點一樣，永慶的人才培訓強調：「用人先投資再訓練」，保障前12個月每月5萬元收入減輕首年學習期經濟壓力，再搭配專屬師父一對一指導，且每月只要表現達到標準就能升遷加薪！新人保障期過後，月收入採高底薪、高獎金制，經紀人光底薪最高可達7萬，根據調查，在永慶任職一年以上的經紀人平均月收近9萬，歡迎有熱忱、想賺取高薪的求職者，加入我們。