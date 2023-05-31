31歲大陸女星鄭爽過去演出《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》走紅，被看好是新一代清純女神接班人，2021年卻被前男友爆料去美國找代孕棄養，還傳出捲陰陽合約風波，被列為劣跡藝人遭封殺，個人微博因此遭官方刪除，最近有網友曬出疑似偶遇鄭爽的合照，可見她前額髮量稀疏，身材發福，還有毒舌網友稱她憔悴如大嬸。

鄭爽過去可稱為一線女主角，於與周冬雨、關曉彤、楊紫共同被《南都娛樂周刊》評為「90後四小花旦」，過去她曾和張翰、胡彥斌傳出交往，2018年因參加節目《這！就是鐵甲》與素人男友張恒傳出新戀情，兩人後來也大方認戀，2019年底突傳兩人分手，2021年爆出兩人在2019年底和2020年初在美國找代孕生下一女一子，引來網友譁然。

當時大陸媒體曝光一段鄭爽和父母親找張恒父母討論棄養的音檔，由於兩人熱戀時期找了代孕，沒想到小孩還沒出生，鄭爽和張恒便決定分手，為此，鄭爽父親先提出棄養的打算，鄭爽接著開腔飆粗口說：「這2個孩子真的打不掉，他X的，我都煩死了」，鄭爽父母提議把孩子交給別人領養，張恒父母不答應，鄭爽媽媽則表示，這就是兩個生命，國外別說6個月以上，光是懷孕3個月就不可能墮胎，最好方式就是交給其他人領養，「就生下來後，就送人了，你倆就全忘了，對，就全忘了」。

屋漏偏逢連夜雨，2021年4月鄭爽又因涉嫌陰陽合約事件挨罰，導致她名聲全毀，接著又跟張恒陷入監護權官司，最後男方贏得獨立監護權，鄭爽則可以有部分時間探望小孩。近日微博上傳出疑似鄭爽近照，可見她依舊頂著一頭黑色長直髮，但瀏海稀疏，身上穿著白色長袖T恤和黑色背心，整個人看來有些憔悴，讓其他人驚訝說：「都沒認出來」、「不敢認」，另有粉絲曬出她其他近照，澄清她本人還是一樣有少女味，應是角度使然才看起來發福。