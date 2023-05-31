總統府30日下午公布4名大法官被提名人，分別是最高法院法官蔡彩貞、監察院祕書長朱富美、台大法律系教授陳忠五及律師尤伯祥，但名單卻被質疑是「綠友友」，4人過往親綠、爭議言論也被高度檢視。對此，中廣集團董事長趙少康呼籲總統蔡英文應該謙虛一點，把提名權讓給下一任總統。

趙少康今在臉書發文強調，「大法官不是為黨服務，蔡英文應放棄提名」，指出蔡英文的任期剩下不到一年，卻在此時提名了4位大法官人選，15位大法官中11位已經是蔡英文提名的，若這4位再獲通過，全部15位大法官全是蔡英文提名的，同質性實在太高，立場也遭到質疑。

「蔡英文到底急什麼？」趙少康認為，蔡英文此刻應該謙虛一點，把提名權讓給下一任總統，不管是國民黨或民進黨，都不應該由蔡英文決定，「除非蔡英文覺得賴清德不會贏，所以搶著提好提滿」。

趙少康表示，大法官會議是中華民國解釋憲法及統一解釋法律與命令的司法機關，重要性極高，大法官應該謹守中立、客觀，不應該服膺於政黨或個人。美國9位大法官中，通常是保守派、自由派的各半，這也才能彰顯不同法律見解，去做論辯，何況美國總統在任期內能夠提名一個或兩個大法官就很不容易了，哪有全部都是由同一個人提名。

趙少康也指出，過去大法官就被批評立場偏頗，過度傾向民進黨，所以包括前瞻計畫、軍公教年改案、萊豬案、黨產條例案、農田水利會等釋憲案全都是民進黨贏、在野黨輸，喪失釋憲案的公正性及合理性。

趙少康也一一點出大法官被提名人的問題，律師尤伯祥曾擔任國防部代理人上憲法法庭辯論軍公教年改案，不僅支持廢死，還曾任促轉會委員及太陽花辯護律師；陳忠五曾經「卡管」，干預管中閔擔任台大校長一職，要求連署重啟遴選校長；朱富美是現任檢察總長邢泰釗的太太，兩人與綠營關係交好。

趙少康質疑，「這些人選都是爭議性極高，同時政黨立場鮮明，如果這些人當上大法官，如何期待未來的釋憲案能夠不被政治力染指？」他也痛批，蔡英文硬提大法官，只是把大法官做低，斲傷憲政公信力，讓人民看清楚綠營嘴臉，以前人家譏諷說法院是民進黨開的，現在除了法院，連司法院都是民進黨開的了！