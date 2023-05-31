周三終場，加權指數下跌43.78點或0.26%，報16578.96點，成交量爆量增至4098億元；櫃檯指數上漲0.86點或0.40%，報215.97點，成交量697億元。

權值王台積電(2330)周三開低走跌，最低跌15元至551元，盤中下跌近2%，終場帶量收跌8元或1.41%，報558元。召開股東會聯電(2303)、鴻海(2317)、聯發科(2454)，聯電午後成功翻紅，聯發科尾盤翻紅無力收跌，鴻海同樣走疲。日月光投控(3711)則震盪收持平。

高價股方面，股王信驊(5274)跌跌不休，3000元告失，午後一度大跌9.84%至2840元，終場收跌8.57%至2880元；股后大立光(3008)則收漲0.44%報2265元。而力旺(3529)大跌近5%，失守1900關卡，反觀旭隼(6409)漲近5%，登上1900關卡，更擠下力旺，登上台股老三地位。其他千金股同樣漲跌互見，世芯-KY(3661)、緯穎(6669)、譜瑞-KY(4966)均下滑超過1%，亞德客-KY(1590)更翻黑摔出千金位，900元俱樂部的嘉澤(3533)也跌停跌出整數關卡，然創意(3443)，前一日跌停的祥碩(5269)周三翻紅守住紅盤。

輝達市值一度登上兆級美元，但台股AI概念股周三陰晴不一，晟銘電(3013)漲停，創意(3443)、緯創(3231)、勤誠(8210)、佳世達(2352)、華擎(3515)等個股持續向上，但緯穎、世芯、智原(3035)等股價熄火。

觀光重振旗鼓，其中鳳凰(5706)、夏都(2722)高鎖漲停，助觀光類指大漲近4%衝第一，亞航(2630)同樣飆上漲停，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)亦漲幅居前，不過貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)後繼無力，航運類指翻黑收疊。盤面上生醫、汽車、光電族群不遜色，鋼鐵跌幅收斂、金融小黑表態，而電子、半導體跌幅後段班，成交比重下滑。不過半導體仍有亮點，記憶體模組場宇瞻(8271)漲停，十銓(4967)、創見(2451)逆勢上攻。

大盤尚未跌破5日線、16500關卡，技術面尚未明顯轉弱，進入六月，產業去化庫存完成，靜待旺季需求來臨，戰爭、通膨等外部因素雖然難解，但難以再惡化，預估對此因應，法人看好進入第三季電子股產業旺季，評估台股6月將持續維持強勢格局，並在年底有望上看萬八，建議投資人偏多看待。