上周由那指前百大科技股組成的那斯達克100指數上漲逾3%，而道瓊工業指數則是黯然收黑。自20年前網路泡沫破滅以來，這樣的現象只發生過5次。

上周四和周五在紐約證券交易所掛牌的股票中，創下52周新低的股票都多出創新高的股票，而那斯達克100指數在這兩天則飆漲超過2%。

以上每個信號所釋出的訊息都略有不同，但它們幾乎都只發生在市場承受壓力的時期，如熊市和牛市初期，也就是當市場仍然充斥著懷疑的氣氛時。

總體來說，投資人對整個市場的看法已經惡化，並將資金傾注於大肆炒作的AI行情，導致美股這一波上漲只集中在少數幾家公司，或美國銀行策略師Michael Hartnett所稱的「七巨頭」：蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta、特斯拉、和輝達（Nvidia）。

數據顥示，今年以來，那斯達克100指數成分股市值總計增加4兆美元，而這前七大成分股今年來市值共增加3.35兆美元，其餘93檔成分股今年來市值僅增加6350億美元。這表示「七巨頭」占那斯達克100指數市值增長約84%，其餘93檔成分股僅占約15.9%。其中，蘋果占該指數市值增長約17.7%，微軟占17%，意味著這兩檔巨頭各自市值增加的幅度，都超過其餘93檔成分股市值增加的總和。

排名第三的，是最近熱到發燙的晶片股王輝達，其市值增加逾5000億美元，占該指數整體市值增長約14.7%。

雖然市值的增長主要集中在少數幾檔大型股，但也有幾家軟體和晶片公司也搭上這一波AI浪潮，並獲得豐厚的回報。如晶片製造商 邁威爾科技（Marvell Tech）光在上周五一天市值就飆升30%，本月以來成長65%，在那斯達克100指數中排名第一。該公司預期其2024財年AI業務營收至少成長一倍。

雲端資安公司Zscaler本月來市值爆增45%，在那斯達克100指數中排名第二。超微（AMD）本月來市值成長近42%，排名第三。它們的表現都比輝達5月以來的報酬率（39.3%）更讓人驚豔。

與此同時，在非必需消費品和必需消費品類股的零售商在5月都受到重創。

隨著美國債限風波似乎逐漸平息下來，聯準會下一步的舉措將再度成為市場目光焦點。花旗策略師在最近出具的報告中表示，美股受到Al題材驅動，這可能讓市場對利率動向更加敏感，這表示AI行情現在將交棒給「聯準會行情」。