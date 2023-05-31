六角2022年合併營收42.1億元、年增0.73％，營業利益3.46億元、年增達79.56％，歸屬母公司稅後淨利2.96億元、年增達近1.19倍，全數改寫次高，每股盈餘（EPS）6.56元則創第三高。毛利率44.06％、營益率8.23％、稅後淨利率7.05％，同步回升至近3年高。

六角表示，「Chatime日出茶太」近3年全球門市淨增逾10％、10％及15％，去年展店約200家，而澳洲子公司展店強勁、門市淨增逾25％，同店營收成長亮麗，餐食子公司王座轉虧為盈、衝上歷史次高，規模經濟及優化管理效益同步顯現，帶動獲利強彈、動能優於營收。

六角董事會去年上半年決議配息約1.99元、於同年9月29日發放，下半年則決議配息約4.28元、於今年5月15日發放。合計全年配發每股現金股利約6.28元，盈餘配發率約95.73％，落實獲利回饋股東的高配息政策。

六角2023年首季合併營收9.98億元，季減5.34％、年增1.22％，為同期第三高。不過，毛利率47.31％、營益率10.44％雙創近4年同期高，使歸屬母公司稅後淨利0.69億元，雖季減26.8％、但年增達79.07％，雙創同期次高，每股盈餘1.53元。

六角指出，雖然首季營收受工作天數減少及東南亞齋戒月期間影響，但澳洲子公司及餐食子公司王座營運動能亮麗，配合及「Chatime日出茶太」積極展店推升權利金收入，產品組合優化及費用控制得宜，使獲利成長表現持續優於營收。

展望後市，六角董事長王耀輝表示，「Chatime日出茶太」已完成全球六大洲布局，去年門市淨增率回升至逾15％，隨著各國管制解除，今年門市目標拓增至1800家，淨增率回升至疫前的30％水準，續朝3年內全球上看2500家目標邁進。

而餐食子公司王座旗下5大品牌門市總數已達一定經濟規模，且近半數門市折舊已攤提完畢、使損平點下移，今年將持續優化營運管理、以大宗採購優勢控制成本，而新取得的「橋村炸雞」台灣首店預計第二～三季期間在台北開出，今年營收成長動能可期。

王耀輝表示，六角憑藉在多國拿下市占冠軍的品牌力，以及橫跨六大洲國際團隊的管理續航力，進行海外供應鏈中心規畫布局，力求疫後每年全球門市淨增維持逾30％目標，繳出母公司及主要子公司均全數獲利的全壘打佳績，推升今年獲利更上一層樓。