黃思翰表示，星展銀行服務超過900萬名客戶，深耕18個市場主要以亞洲為主，包含新加坡、香港、中國、台灣、印尼及印度；而花旗銀行則在歐、美市場具優勢。黃思翰希望台灣星展銀行獲利，能一直維持星展集團僅次於新加坡和香港的第三大市場地位。

花旗（台灣）約300萬卡友8月將正式併入星展銀行，黃思翰表示，台灣平均每人都有六張信用卡，競爭非常激烈，但量還是很重要。花旗銀行8月加入星展銀加上帳戶，大約會有300萬客戶轉入，其中有一些是有重疊，但規模變大後，客戶多一倍後，星展銀可以把全球數位金服務上的優勢，搬到台灣來。此外，他認為星展銀的戰略位置是台灣最大外商銀行，希望星展銀能當大家的「專家夥伴」，不論是向外投資或是財富管理。

黃思翰表示，星展台灣在合併花旗消金業務外，獲利結構將會由企金占比8成、消金2成，轉為企金和消金占比各半，獲利可望進一步提升！