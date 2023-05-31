花蓮推出9項天文旅遊活動，結合天文解說、部落特色，且與多家在地業者合作，呈現不同風貌，營造五感觀星賞月體驗，其中6月3日晚間將在東大門夜市共融公園舉辦「星空郊饗宴」月光美食音樂會，邀請在地歌手與樂團演出，搭配天文導覽，邀請民眾在舒適環境中，輕鬆享受音樂和夜市美食。

觀光處長張志翔表示，為了讓花蓮夜間觀光更多元，推出「流星花蓮、山海星光」天文主題系列活動，今年有9項活動，其中「星空郊饗宴」就是將天文導覽及日月星辰等天文主題的音樂帶進東大門夜市，讓大家享受在地小吃美食的同時，也有音樂和天文相伴，療癒身心。

張志翔說，東大門夜市共有400攤美食，好吃好逛，獲經濟部優良市集評核，樂活名攤獲4星等級的殊榮，也在環保署「環保夜市」評鑑中蟬聯5星級特優環保夜市，這評鑑全台僅有3處夜市獲特優佳績，東大門夜市是唯一的公辦夜市。

此外，東大門夜市全新的星空共食區也在去年底亮相登場，提供遊客更舒適且衛生的優質飲食空間。「星空郊饗宴」特別選在夜間人流最多的東大門夜市舉辦，讓大家在皎潔月光下欣賞好聲音好音樂，聆聽天文故事及享受美食。

「星空郊饗宴」6月3日晚6時30分起在東大門夜市共融公園舞台登場，由原住民歌手安歆澐主唱，「絃聲四重奏」則演奏迪士尼及宮崎駿等知名歌曲，另外花蓮女婿陳穎川在來台之前，是大馬當地的知名歌手，極具渲染力、熱力十足的演唱將為活動帶到高潮。還有民歌及懷舊音樂組曲，帶領大家搭乘音樂時光機走一回時光廊道。

縣府說，民眾參加「星空郊饗宴」活動，只要前往指定景點或指定活動任三項(含星空郊饗宴活動等)，並且在花蓮合法旅宿住宿，有機會獲特斯拉電動汽車。抽獎活動見「永續遊花蓮獎勵方案-自由行」網站(https://trip.hl.gov.tw/)，在現場填寫活動問券及投票，可獲限量星空紙膠帶。