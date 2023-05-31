屏市與潮州公所為慶祝鐵路節並推廣低碳旅遊，與台鐵共同辦理「2023屏潮連線．風光無限台鐵專列觀光活動」，屏東市公所加碼好康，即日起至6月9日止，民眾只要加入屏東市公所官方LINE帳號並至市公所粉絲團按讚，可至市公所1樓服務台領取「福兔囍來潮．雙園區尋寶」自由行活動套票、屏安健康皂及屏潮連線紀念版口罩，數量有限，送完為止。

獲得活動套票民眾，6月10日憑券可至「潮州鐵道園區」、「潮州日式建築文化園區」免費遊園，於兩園區三處景點完成蒐集戳章後，即可兌換活動限量伴手禮一套(2023屏潮連線紀念版悠遊卡、專列造型瓶裝水)，數量有限，換完為止。

屏東市長周佳琪表示，屏東市及潮州鎮人口數合計超過全縣三分之一，大眾運輸運載量也居全縣之冠，為達節能省碳目標，推廣搭乘大眾運輸，透過台鐵列車的串聯，將觀光熱點由屏東市延伸到潮州，也希望帶動「慢遊觀光」，乘車觀覽沿途風光。

到站後可騎YouBike兜風，鐵道、鐵馬的雙鐵輕旅行，除了健康、節能外，更省去找停車位困擾，以悠閒的步調探訪景點。