台灣人口老齡化嚴重，高雄市義守大學與日本知名醫療法人社團龍岡會長照機構簽署MOU（合作備忘錄），內容包含提供師生赴日研習、體驗長照課程等。透過應用日語系學生體驗日本茶道與文化等，校方盼讓台日交流更加密切。

龍岡會是日本東京都山手線內最具規模的整合式長期照護機構，以醫療診所起家，跨域發展健康銀髮長照事業，目前在東京各地共有16間機構，理事長大森順方長表示，非常期待透過此次的合作，提供多元的實習與就業機會，讓義大的台日交流更加密切。

義守大學校長陳振遠說，台灣跟日本都存在人口老齡化現象，面對少子女化與人口老化，健康醫學和智慧科技是國際趨勢，義守大學是國內少數擁醫學院的綜合型大學，十個學院跨域整合暢行無阻，在高齡醫療與長照產業的人才培育上深具優勢，相信此次與日本龍岡會合作，可以為兩地相關產業帶來很大的幫助。

義守大學應日系加強台日交流，圖為日本裏千家茶道老師展演茶道文化。（義守大學提供／林瑞益高雄傳真）

應用日語學系主任楊佩蓉指出，義守大學是南部唯一全方位的私立綜合型大學，推動國際化跨域學習，新成立的日本研究中心也是南部私校唯一，透過義大豐沛教學資源，為產業培育跨領域懂日語之國際人才。