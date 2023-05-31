台灣超不夯？一名網友逛新加坡旅行團的網站發現，來台灣旅遊7天6夜的團費只要新加坡幣650元起（約台幣14752元），便宜到讓他懷疑台灣是不是對外國人來說超沒吸引力，只能靠著壓低價格吸引人，引起網友熱烈討論。

一名網友昨在PTT上發文分享，逛新加坡旅行社的網站發現，台灣7天6夜的行程，每人只要新加坡幣650元起（約台幣14752元），只要2人就成團，每周三、六出發，行程跨台北、花蓮、台東、高雄、台南、南投、台中、苗栗等縣市。

原PO表示，來台灣旅遊7天6夜的行程，住宿加上來回機票，還包括跨縣市的行程，團費卻只要14000多台幣，這個價格是不是代表台灣在國外很沒有吸引力，只能靠著壓低價錢吸引外國觀光客來玩。

貼文引起網友討論，不少人驚呼這個價位光是住宿費就超過了吧？「14000耶，光住就不夠錢了吧」、「這個住宿肯定有補貼」、「14000元，包含機票和住宿，這當然有補助」、「機+酒就超過了吧！這是邊玩邊打工嗎？」

另有網友看了行程直搖頭，「這行程太行軍了，我覺得不行」、「這全程都在搭車，哪裡好」、「這行程的一些景點實在是」、「行程蠻省錢的，感覺有點無聊」、「這可能是以前陸客一條龍的行程」、「都去不用錢的加購物？」