大陸演員高雲翔身材精壯、還擁有一張帥臉，2015年在《羋月傳》飾演深情的「義渠王」，豪邁、瀟灑形象鮮明，被封為「草原春藥」，不過他2018年在澳洲捲入性侵案，儘管2年後獲判罪名不成立，但演藝事業和形象早已回不去，從此消失在螢光幕前，而高雲翔今（31日）難得曬出近照，他身材卻像吹氣球般圓潤，跟過去帥氣模樣判若兩人。

高雲翔經歷性侵風波後，人氣和形象回不去，雖然他已淡出演藝圈，不過偶爾還是會和粉絲分享近況，高雲翔今就曬出一系列戴墨鏡近照，並寫下：「就喜歡過六一」，高雲翔笑得燦爛，但身材如吹氣球般圓潤，髮型也改走頹廢風，綁小馬尾的他還露出幾根白頭髮。

高雲翔2016年來台宣傳《羋月傳》。（圖／中時資料照）

高雲翔近照吸引網友傻眼直呼：「還是回到以前那個帥帥的高雲翔吧，這造型不適合你」、「邋遢不好看，以前的你多帥啊！」、「以前那個帥帥的高雲翔去哪了，快回來」，不過也有網友留言力挺：「小啾啾很可以」、「另外一種魅力！經歷過後的滄桑感」、「開心就好」。