民進黨主席暨總統候選人賴清德今中執會後，出席「民主大聯盟」記者會，宣布「民主大聯盟」第二波提名，並逐一介紹中執會通過的提名人選；賴清德致詞時表示，年輕世代對民進黨的批判力道，也是民進黨進步的力量，「年輕人的未來，就是民進黨的未來，也是台灣的未來」。

賴清德今宣布徵召林飛帆參選台北市第三選區、吳沛憶參選台北市第五選區、王閔生參選台北市第八選區、李柏毅參選高雄市第三選區、劉仁照參選桃園市第五選區、徵召康世明參選苗栗縣第一選區。

賴清德致詞時先以國際局勢談到，有鑑於世界民主國家，為了因應集權主義擴張，已經站在一起，形成「世界民主大聯盟」。所以民進黨在此次的總統、立委大選，特別定位為「凝聚民主共識的團結運動」，也根據相關黨規，善用徵召機制，推出「民主大聯盟」，希望能夠廣為跟社會的各股力量連結，共同守護台灣，增進民主和平與繁榮。

「民主大聯盟」第二波提名，民進黨主席賴清德表示，年輕世代對民進黨的批判力，也是進步的力量。（曾薏蘋攝）

賴清德說，民主大聯盟的結構主要為兩個部分。第一個，就是年輕的Y世代，再加上民進黨本身所栽培、訓練的青年世代。上周已經公布了一批跨黨派、跨世代、跨領域的人選，今天所徵召的則是本黨的優秀人才，「民進黨非常珍惜年輕的世代」，因為年輕世代的理想、抱負，都是國家進步、社會繁榮發展的力量，古今中外皆然。

賴清德強調，民進黨非常高興、榮幸，身為台灣本土第一個長出來的政黨，在每一個時代，都有年輕朋友加入。年輕人才追求的理想、價值，也是民進黨追求的理想跟價值，甚至年輕世代對民進黨的批判力道，也是民進黨進步的力量，「年輕人的未來，就是民進黨的未來，也是台灣的未來」。

賴清德也一一介紹候選人。首先是台北市第三選區的林飛帆，台北市第五選區的吳沛憶。賴清德表示，兩人都是從大學時代，就參與學生運動，關心國家的未來發展，同時也關注社會各項公共議題，理想抱負溢於言表；也分別在黨中央歷練，在基層深耕、經營。

他說，在台北市第八選區的王閔生、高雄市第三選區李柏毅。賴清德則表示，兩人都是幕僚世代出身，像是從職棒的小聯盟開始打起，第一次踏上大聯盟。過程當中的辛苦，所下的功夫，大家都很清楚，也感受到他們的不簡單，以及對社會的理想、抱負。

最後，是桃園市第五選區劉仁照、苗栗縣第一選區康世明。賴清德表示，這兩位本身都是社會上專業領域的人士。劉仁照是會計師，工作有成然後投入社會，為推動社會進步發展而努力；而康世明是杏壇出身，學有專精，也曾任鎮長，這次民進黨徵召參選立委。「我們非常希望全國的父老鄉親，能夠給予民進黨大力的支持，給予一個栽培年輕人，跟年輕人站在一起，希望讓年輕人有機會為國抱負的政黨，一個機會，讓我們的理想能夠共同實現」。

此外， 民進黨今中執會通過7月16日(周日)於台北圓山大飯店12樓大會廳召開第二十屆第二次全國黨員代表大會，並通過全代會大會程序、工作組織架構、指派工作人員，其餘相關細節規劃，則授權中常會決定。