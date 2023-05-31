瑪娃颱風來襲，導致台灣附近有利梅雨發展的環境消失，很多民眾關心明天颱風走後，梅雨有機會再回來嗎？氣象局長鄭明典表示，台北高空最近吹東風，代表鋒面不易接近，等颱風離開如果東風還持續，可能代表今年梅雨的活躍期條件已經北移，台灣要出梅了，梅雨無望。

鄭明典說，季風轉變，代表西風快消失。(翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典在臉書貼出一張風向圖表示，台北探空（高空氣象監測儀器）顯示風向轉東風，他解釋，冬季高空盛行西風，從氣象上的「熱力風」關係回推，西風的北側是冷空氣、南側是暖空氣。現在轉成東風表示暖空氣在北、冷空氣在南，通常是副熱帶溫暖起來，季節轉變的特徵。所以台北高空「持續維持東風」，通常也隱含鋒面不容易再接近，要「出梅」了。

鄭明典說，最近的東風也可能是受瑪娃颱風影響，等颱風離開，如果東風還是持續，那就有可能代表今年梅雨的活躍期或強降雨期的條件已經北移，梅雨季結束。

不過氣象專家賈新興今天在臉書指出，根據後期的預報資料，6月9日前後台灣附近的環境有利降雨，且持續至6月23日前後，時間更長，還是有梅雨機會，但後期預報不確定性高，需繼續留意最新預報資訊。