開發金控集團子公司中國人壽、凱基銀行、凱基證券與中華開發資本在今年第一季面臨市場波動，仍締造穩健獲利表現。凱基證券為2023年第一季獲利貢獻最多的子公司，今年第一季稅後淨利達18.92億，與去年同期相比成長約31%，其中海外收益貢獻年成長達213%。中國人壽今年第一季稅後淨利達3.21億，且新契約價值利潤率成長至34.4%，未來將持續專注高價值商品並提升長年期期繳商品的市佔率。凱基銀行今年第一季稅後淨利為15.35億，較去年同期成長13%；各項業務多元均衡發展，其中中小企業放款及個人信貸業務發展，與去年同期相比，年成長率分別達26%及20%。中華開發資本受惠於國內外資本市場震盪走高，有利投資部位評價表現，今年第一季稅後獲利為9.33億。

展望未來，開發金控指出，面對整體經濟局勢波動，開發金控將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並專注執行核心策略，維持長期穩健經營發展。