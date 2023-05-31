為提高女性未來生育意願，桃園自4月17日推出推出凍卵營養金補助，針對設籍桃園市30至40歲女性，或配偶設籍桃園但尚未取得中華民國身分證的外籍民眾，可至市內9家醫療院所完成冷凍卵子療程，可申請補助營養金1萬元，第2年與第3年可分別申請保存金各6000元，金額最高為2萬2000元，據衛生局統計，補助起跑首月已有33人申請。

衛生局分享申請案例，有名35歲的女子，其職業為醫療工作者，因為工作常看到不孕夫婦為了懷孕努力，且紛紛後悔未提前計畫生育，讓她意識到時間對於生育來說是一個巨大的壓力，尤其在自己還未準備好要當母親時。考量桃園推出凍卵營養金補助，為自己提供經濟上的支援，因此也成為決定凍卵的動力。

該名女子於今年4月底在桃園市合約人工生殖機構完成凍卵手術與補助申請，5月便收到衛生局發來的電子郵件，通知補助申請已審核通過，將於5月底收到1萬元的補助款。

為避免民眾反覆奔波，桃園市民符合申請資格者只需備妥醫療收費明細表影本、存摺封面影本、身分證影本等資料，其餘皆由合約人工生殖機構代為辦理申請。女子認為，此舉能省去申請手續的額外奔波，大讚相當方便和快速。

衛生局表示，桃園是六都中生育率最高的城市，為提升婦女的生育意願和保障她們的選擇權，市府積極推動提供更多優質婦幼健康服務和照護環境。此外，桃園市產後憂鬱心理諮商服務計畫已於5月10日啟動，希望提升婦女幸福感，打造友善的城市。詳細桃園凍卵營養金補助、桃市產後憂鬱心理諮商計畫相關訊息、合約醫療機構名單則可至衛生局網站查詢。