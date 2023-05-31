行政院文化獎今日頒獎 史哲先行拜訪李淑德、黃俊雄 15:592023/05/31 中時 李欣恬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 布袋戲人間國寶黃俊雄獲第42屆行政院文化獎，文化部長史哲（左）頒贈行政院文化獎狀及獎章，由黃俊雄子女黃立綱（中）、黃鳳儀（右）代領。（文化部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第42屆行政院文化獎今（31）日下午舉行頒獎典禮，得獎者包括吳靜吉、李淑德與黃俊雄。由於此次部分得主因身體因素無法親自上台領獎，日前文化部長史哲特別先行向得主致意，至李淑德、黃俊雄家中探望，並頒予獎章及證書。 台灣小提琴之母李淑德榮獲第42屆行政院文化獎，文化部長史哲（左）頒贈行政院文化獎章及獎狀，由李淑德之外甥沈浩亮（中），以及李淑德之學生、國立台灣師範大學音樂系教授陳沁紅（右）代領。（文化部提供） 席間史哲也與李淑德外甥沈浩亮、代領人陳沁紅聊起李淑德早年以音樂麵包車南來北往授課，教育學子無數，還有黃俊雄兒子黃立綱、女兒黃鳳儀就布袋戲的傳承、創新、發展，並表達政府全力支持心意。 #李淑德 #黃俊雄 #史哲 #行政院文化獎 #頒獎 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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