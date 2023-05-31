第42屆行政院文化獎今（31）日下午舉行頒獎典禮，得獎者包括吳靜吉、李淑德與黃俊雄。由於此次部分得主因身體因素無法親自上台領獎，日前文化部長史哲特別先行向得主致意，至李淑德、黃俊雄家中探望，並頒予獎章及證書。

台灣小提琴之母李淑德榮獲第42屆行政院文化獎，文化部長史哲（左）頒贈行政院文化獎章及獎狀，由李淑德之外甥沈浩亮（中），以及李淑德之學生、國立台灣師範大學音樂系教授陳沁紅（右）代領。（文化部提供）

席間史哲也與李淑德外甥沈浩亮、代領人陳沁紅聊起李淑德早年以音樂麵包車南來北往授課，教育學子無數，還有黃俊雄兒子黃立綱、女兒黃鳳儀就布袋戲的傳承、創新、發展，並表達政府全力支持心意。