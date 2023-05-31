彰化市平和國小曲棍球隊日前赴美參加「2023年美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」，經連日激烈競賽後今天傳出好消息，平和國小曲棍球隊一舉奪冠，這是繼2017年、2018年、2019年連續3年奪冠後，第4度完成奪冠霸業，讓台灣再度名揚國際。

彰化縣長王惠美今天邀請縣內優秀運動選手在彰化市大象牛排館共進午餐，並勉勵選手再接再厲，持續努力精進，她也在場宣布一個好消息，彰化市平和國小赴美參加「2023年美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」再勇奪冠軍，達成4連霸。

彰化市平和國小曲棍球隊在縣長王惠美授旗下赴美參賽，並一舉奪冠。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市平和國小於5月25日至6月2日赴美參加「2023年美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」，彰縣府為激勵小選手士氣，本月22日在平和國小活動中心舉行授旗儀式，王惠美期勉小選手們能將平時辛苦訓練成果充分展現出來，結果他們最終勇奪冠軍，為國爭光。

彰化市平和國小曲棍球隊訓練紮實，是國際賽事常勝軍。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

平和國小曲棍球成立至今已經有30年歷史，在歷屆校長、老師、家長會的支持下，球隊分別在2017、2018、2019年3連霸，在各國參加選手約有2千多人，連續3年勇奪冠軍相當不容易，之後因疫情中斷參賽，今年再度整軍參賽，又再奪冠，展現驚人實力。

平和國小曲棍球小選手除了很會打曲棍球之外，學業表現也很好，不少人都考上臺體大、台東大學、警專及輔仁大學等學校，現在也有很多人回校擔任體育老師、教練，可說是培育優秀體育人才的重要機制。

這次平和國小曲棍球隊赴美參賽之前，彰縣府補助22萬8千元經費，彰化市公所補助12萬元，加上各界地方仕紳捐助，出國比賽經費達到28萬元，讓小選手們無後顧之憂，順利成行，最終一舉奪冠，消息傳回台灣，令人振奮。