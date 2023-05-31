新竹台大分院31日在生醫醫院竹北院區舉辦「虛實整合․共創醫療新境界」發表會。（邱立雅攝）

新竹台大分院整合台灣微軟HoloLens 2、智捷生醫Holoeyes Azure以及中華電信5G等創新科技，共同建置混合實境應用，該技術可將傳統2D平面影像轉變成3D立體彩色MR醫學影像，醫師及病人藉由穿戴式裝置，可以清楚看到相當真實的器官及病灶等影像。該技術將運用於術前規畫、病情解釋及臨床教學情境上，初步將先施行於神經內外科及整形外科。

新竹台大分院31日在生醫醫院竹北院區舉辦「虛實整合․共創醫療新境界」發表會，由神經外科醫師陳蔚蔚與整形外科醫師江卓衡現場親自操作示範腫瘤位置標記與手術畫記，共同見證虛實整合輔助醫療的新模式，展現優質醫病溝通，提升醫療服務品質。

「智慧醫療是目前全球醫療產業所致力發展的重點。」新竹台大分院院長余忠仁表示，最終目標是希望透過臨床或實務的需求，與智慧醫療夥伴一同創新、推出更完善的醫療服務體驗來嘉惠醫療人員及病人。

目前導入Holoeyes Azure混合實境臨床應用，將運用於術前規畫、病情解釋及臨床教學情境上，余忠仁表示，初步將先施行於神經內外科團隊及整形外科，我們期待未來和台灣微軟、智捷生醫以及中華電信的策略合作，可以廣泛運用於臨床醫療與健康照顧的領域。

台灣微軟總經理卞志祥指出，新竹台大分院是台灣醫療產業的創新者與先驅者，是首家運用微軟HoloLens 2的MR技術和5G在手術應用的醫療院所，微軟 HoloLens 2 加上智捷生醫的Holoeyes Azure透過微軟Azure雲端平台，將傳統2D影像轉為3D立體彩色影像，提供傳統解說無法模擬的身歷其境體驗。

未來結合微軟生成式AI技術，更可做到智慧3D手術導航，提升手術的安全性與精確度。卞志祥表示，微軟也將深化在地產業落地實作，以數位科技啟動醫療程序，並持續壯大智慧醫療合作夥伴生態系。