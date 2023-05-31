救國團金山青年活動中心提前在6月底熄燈，新北市府相關規劃遭打亂，因黨產會「不當黨產」只要過戶有價值的光復樓、懷生廳，其餘「附隨組織」，如守衛亭、鍋爐室等機房都拒收，新北市議員白珮茹批黨產會將「房產過戶，水電不付！」，要求市府承租者比照救國團條件，並加強把關，避免國有地像台鐵租給im.B作為詐騙基地。

白珮茹在議會聯合業務報告指出，金青中心原由救國團向市府承租20筆共14公頃土地，敗訴後金青盤點52筆房舍給黨產會時，黨產會只把光復樓、懷生廳有用的廳舍過戶，剩下水塔、守衛亭、機車亭、鍋爐室和高壓機房等等都不要，也拒付水電費，未來產權會非常複雜。

她憂心金青產權支離破碎，園區成治安死角，像是光復樓地下室是可容納千人的「核災避難所」，且建物原有的「核能偵測站」若是不繳水電費，「難道黨產會要它斷水斷電？」，且屋頂的手機基地台也恐將斷訊。因此白珮茹要求身為地主的財政局將產權、權責釐清，要國產署面對，並呼籲市府比照救國團承租條件，未來承租人連同週邊保安林地與現在公益回饋的停車空間須一併承租、維養，不得分別出租，並公開招租資訊，避免國有地成詐騙基地，期待未來開發上能創造在地就業、發展地方觀光，兼具保安林地及鳥類生態保育。

對此新北市財政局長陳榮貴表示，會先和國產署、黨產會溝通協調，若可能的話讓露營區維持可使用狀態，至於未來招租一定公開透明，財政局在長期規畫上金青中心全部14公頃土地，會一併承租，但短期的利用上，希望能有彈性的處理空間。